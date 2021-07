Slovenský losos

Dnešný výlet je vlastne podvod. Ale aj tak sa niečo interesantné dozvieme, čo to uvidíme a aj chuťové poháriky oblbneme. Obavy z prípadnej tvrdej práce pri sporáku hoďte ta het za hlavu. Variť nebudeme, iba ak tak jesť.

Prečo podvod? Jednoduché vysvetlenie. Stredobodom nášho záujmu je totiž živočích vyskytujúci sa iba pod vodou. Presnejšie, pod vodnou hladinou.

My to dnes nemáme ďaleko. Napriek tomu použijeme k priblíženiu osobné motorové vozidlo. Máme na to svoje dôvody. Okrem toho je hic ako v pekle. Vnímavý čitateľ sa už istotne dovtípil, že cieľom dnešnej našej výpravy je Kulháň.

Nachádzame sa nad obcou Nemečky, na úpätí pohoria Považský Inovec. Kedysi dávno tu boli iba lesy. Inak okrem nich nič. Potom sa sem zatúlali prví osadníci ekonomika sa naštartovala. V stredoveku tu dominovala banská ťažba. V 17. storočí tu založili majer a košiar s ovcami. Neskôr sklársku hutu, manufaktúru - šindliareň a drvičku kameňa. Teraz sú tu rybníky.

Nástenné grafické spracovanie pstruha v nadživotnej veľkosti nás utvrdzuje, že sme tu na správnej adrese. Skôr, ako prikročíme k degustácii, podrobíme sa malému testu. Len tak, aby sme mali dobrý pocit. Aby náš pokrm bol zaslúžený, nič nie je zadarmo.

Správne odpovede sa dozviete na konci tohto článku a vy už takto budete na podstatne vyššom inteligenčnom stupni, ako ste boli na jeho začiatku. V budúcnosti budete mať z čoho čerpať.

Areál reštaurácie je rozsiahly. Je to tu také vzdušné, otvorené. No veď sme aj v lone prírody. Miest na sedenie je habadej. Pod holým nebom na slnku, pod strechou v tieni.

K dispozícii je aj fajčiarska sedacia zóna. Očakávam, že pribudne aj sedenie pre ovakcínovaných a neovakcínovaných pocestných.

Ak by ste nevedeli, toto je bufet číslo 1. Slúži jednak pre výdaj objednaného pokrmu, ale aj na podanie informácie, že pokrm sa neobjednáva v ňom, ale hneď vedľa v udiarni. A pritom úplne stačilo nemať klapky na očiach a prečítať si to na ozname vycapenom na stene. Druhýkrát už budeme vedieť. Udiareň s grilom je hneď vedľa bufetu číslo 2, toho času uzavretého.

Poznávacie znamenie je komín. To som vám ešte nepovedal, na jedálnom lístku je iba jedno jedlo. A vlastne jedálny lístok som ani nikde nevidel, tak ani najskôr neexistuje. Nič to, plynulou slovenčinou sme nadviazali verbálny kontakt a objednali sme si jednu rybku pre každého.

Dostali sme lístok s číslom objednávky. Máme si ho dobre uschovať. Asi 15 minút pozhovieť. Keď nastane tá správna chvíľa, budeme vyzvaní osadenstvom bufetu číslo 1 pre odber. Šikovne to tu majú zorganizované. To by aj korona.gov mohla závidieť. Údajne sme mali šťastie, lebo počas víkendov sa čaká pre veľký záujem určite dlhšie. A to tu prosím pekne nie je žiadny signál mobilného operátora.

Chvíľu čakania vyplníme exkurziou objektu. Naša mňamka sa chová v týchto rybníkoch. Samozrejme, že naporúdzi je aj atrakcia. Rybu si môžete aj sami vyloviť. Zadarmo vám poskytnú udicu. Ale jesť ju budete musieť až doma. Ponúkané pstruhy sú totiž predpripravené. To sa na počkanie nedá.

Ja sa v rybách veľmi nevyznám, tak neviem, či je to Pstruh potočný, alebo dúhový. Ľudo so Slengom jedného volajú potočák a druhého dúhak, ale aj tak neviem akého dostaneme.

Podvodníci čakajúci na vylovenie a následnú konzumáciu hladným obyvateľstvom. Údený grilovaný pstruh je veľmi dobrá pochutina. Recepty na prípravu nájdete na internete, staršie ročníky v kuchárskej knihe, alebo tu: www.kulhan.sk

Inak stále čakáme. Ako som už povedal, dostať sa sem dá autom, ale aj peši. Samozrejme aj na bicykli.

Turistické a cyklistické trasy sú dobré značené. Žiaľ, v závislosti na zvolenej trase, je tu reálna hrozba bezkrčmového putovania prírodou. Tak opatrne pri plánovaní, dbajme na pitný režim! Medvede by tu byť nemali, nemáte sa čoho báť. Keď, tak iba nejakého zabehnutého medveďa od vedľa.

Súčasťou expozitúry sú, okrem nič nehovoriacich šupinatých jedincov, aj iní zástupcovia fauny. Celá naša rodinná expedícia sa jednoznačne zhodla na fakte, že toto bude tá legendárna Mangalica. Ak nie, tak nevadí, aj tak nie je v ponuke.

Bufet číslo 1 nás ampliónom vyzval, aby sme sa k nemu dostavili. Yes! Kúpime si naše jedlo s prílohami. Neopomenieme ani chladné nealkoholické nápoje. Časť zájazdu si ukojí aj zberateľskú vášeň. Majú tu magnetky. Platba je možná iba v hotovosti, myslíte na to v dostatočnom predstihu.

Citrón je základ a nesmie chýbať. Príloha sa dá navoliť podľa vlastnej chuti a fantázie. Bufet číslo 1 je tu preto pre vás. K tomu ešte trochu chlebíka a môžeme stopovať a lavicovať.

Jedna vec je istá, že k rybe patria kosti. Tie naše nie sú žiadnou výnimkou. Výhoda je, že vieme ako ich vplyv eliminovať. Rybku si predpripravíme ako je na fotke. Aj tak postupujeme obozretne, lebo jeden nikdy nevie a náhoda je blbec.

Aj kocúr v čižmách má v obľube rybacinku. Učupený čaká trpezlivo pod stolom, na svoju šancu, či náhodou niečo nespadne. Ani náhodou. Tak sa tvári, že tam nie je a po chvíli odchádza s pohŕdavým výrazom v tvári o stôl ďalej.

Toto reštauračné zariadenie je bez obsluhy. Preto nám neostáva nič iné, ako zahladiť po sebe všetky stopy. Vtipne využívame možnosť separácie odpadu, na ktorú sme vlastne vyzvaní do oka padajúcimi pútačmi. Tak je to správne.

Dúfam, že som vás patrične navnadil a už teraz pociťujete neodolateľné nutkanie pomotať sa po Kulháni. Je preto dobré vedieť, že nonstop servis tu nefunguje. Kto chce papať, musí sa prispôsobiť.

Na záver si urobíme resumé. Zlatú rybku sme neulovili, dokonca nás ani miestny vodník nestiahol do hlbočiny. Pstruhy sme zjedli, magnetky sú v kabelke a jediné, čo ešte ostáva otvorené, je náš vedomostný test. Tak tu sú tie alarmujúce čísla. Aspoň niekoľko by sme si mali zapamätať.

Dodatok na poslednú chvíľu. Magnetky.