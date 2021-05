Najvyšší čas na soté

Dnešný článok nevznikol iba tak, je to totiž výzva. Preto si dovolím ho venovať všetkým hladným ľuďom dobrej vôle. Čiže nám papalášom. Lebo radi papáme, potom sme sýti a hladnému neveríme.

Dosť ale bolo sociálnej demokracie s prázdnym bruchom, poďme radšej kuchtiť. Nemajte žiadne obavy a možno ani prehnané očakávania, dnes to bude frišké, a ako som sa dozvedel, tak aj zdravé. Napriek tomu je to dobré jedlo. Musíme myslieť pozitívne. Pravda je taká, že doba vyprážaných kuracích rezňov, opekaných prsičiek s broskyňou na vrchu a podobných gordonov je nenávratne fuč. Soté. To je to, čo potrebujeme, hit súčasnosti, kuchynský progres apod.

Začne sa tak, že niekde si splašíme kuracie prsia. Veľmi vhodné sa na tomto mieste javí zadováženie si tejto komodity v obchode na toto určenom. Samozrejme fantázii sa medze nekladú a sú aj iné možnosti obstarávania. Napríklad si požičiame sliepočku od suseda. Potom ho môžeme pozvať na obed. Utužiť susedské vzťahy. Takto mu povieme:„Susedko, ja navarím, ty dones vínečko. Dáme si do hrbu.“ Uvidíte, že sa poteší a že na svete sú aj dobrí ľudia. A nie iba kmíni, čo mu čmajzli najlepšiu nosnicu. Takto sa robí dobrý skutok.

Ale už k veci. Prsíčka si nakrájame na slíže približne rovnakého prierezu. Také, že krájame v smere vlákien, to tu medzi nami gazdinkami ani spomínať nebudem. Ak už sme tak učinili, pridáme sójovú omáčku. Je to taký nebeský zázrak na zemskom povrchu. Zaprisahám Vás! Nesolíme! Radšej pomelieme čierne korenie. Celý proces prebieha vo vhodnej miske, pričom obsah medzi robotou občas premiešame.

Nepoužiť cesnak a cibuľu? Niečo nepredstaviteľné. Za to by sme sa aj do pekla dostať mohli. Takto byť vovedení do omylu. Cesnak na plátky a cibuľu na kocky pokrájame. Ak máme jarný variant, tak na kolieska.

Tamtaratá! To boli fanfáry, na červený koberec vstupuje čerešnička na torte. Vlastne čerešničky, lebo je ich kopcovito. Šampiňóny sú to pravé orechové. Šampión šampiňón. Tiež sa Vám to niekedy pletie? Nevadí, odteraz sa to bude pliesť ešte viac. Mohli by sme ich iba jednoducho rozpoliť. Mohli by sme ich potom ešte raz rozpoliť, čím by sme ich prakticky rozštvrtili. Ale my nie, my sme niečo extra (veď papaláši), nakrájame ich na plátky. Zbavíme ich nečistôt špičkou noža, ešte lepšie štetcom. Nedajbože umývať ich, či dokonca šúpať!

Prívod tepla nastavíme na plné pecky, cvrkneme trochu oleja do panvice, čo sa volá wok. Lebo chceme restovať, nie dusiť. Čo? Predsa šampiňóny. Restovať iba olej nemá zmysel. Nasypeme ich do panvice a občas premiešame. Asi tak 5 až 7 minút tomu dáme, ale môžem sa aj mýliť. Keď sú hotové, preklopíme ich do misky. Ešte mi budete ďakovať pri umývaní, lebo vedzte, že miska a jeden wok sa ľahšie umýva, ako dva woky. Apropo, wok zatiaľ nevyhadzujeme, bude nám ho treba.

Zreteľ musíme klásť aj na správny výber prílohy. Podprahovo máme niekde v hlbinách mozgu zafixovanú ryžu. Nastal čas na novú výzvu. Ako uvidíme, tak aj jednoduchšiu, rýchlejšiu a preto onakvejšiu. Ryžové rezance. Postupujeme podľa návodu na obale. Voda do hrnca, privedieme ju do varu, osolíme a vložíme ryžové pásiky dnu. Po troch minútach scedíme. Kam sa na nás hrabe ryža.

Wok presunieme do pracovnej polohy. Trochu oleja zase a už sa nám restuje cesnačik s cibuľkou. Kedysi sme ho opekali a dnes restujeme. No a najnovšie, že vraj necháme skaramelizovať. Riadna vtákovina. Vo vrchnej časti kompozične vyváženej fotografie si bdelé oko zaiste všimne hrniec s cestovinami. Tie, ktoré už máme scedené. Je to také scifi cestovanie v čase.

Cibuľa a aj to druhé restujeme spoločne a opatrne do sklovitého štádia. Nespáľme to! Bolo by ľahké zbaviť sa zodpovednosti a tvrdiť, že restuje sa a potom spálilo sa. Zásadne pracujeme sami a nespoliehame sa na sa.

Kecať, to nám ide dobre a ani sme si nevšimli, kedy sme do panvice pridali mäsko. Pokračujeme v restovaní. Teplotu, ako ináč, vyšpikujeme na maximum. Inak iba dusíme a to nie je košér. Celá táto fáza je rýchla ako šľak. Dve, tri, možno 4 minúty a sme hotoví. Čím dlhšie, tým tvrdšie a suchšie mäso bude.

Fajnšmekri istotne tušia, že bez toho správneho impulzu by celé naše doterajšie snaženie mohlo skĺznuť do šedivej priemernosti. Podporná surovina, v odborných kruhoch nazývaná aj ako ingrediencia, harmonizujúca celkový chuťový zážitok je omáčka. Dodá nám aj tak veľmi potrebný soté efekt. Sladko-kyslá, fakt iba mierne pikantná. Že ste to Vy, tak Vám prezradím tajomstvo šéfkuchára, kde sa dá kúpiť. Budete sa čudovať, ale omáčky sa dnes predávajú v drogérii.

Ten exotický ázijský šmrnc je jedna báseň. Jemne miešame a klíďo píďo si pri tom aj pospevovať môžeme. Po chvíli to už buble. Neváhame. Pridáme šampiňóny, na ktoré sme už dávno zabudli. Prehrejeme celý obsah woku.

Ideme stolovať. Na spodok taniera uložíme ryžové rezance, ktoré následne prekryjeme kuracím soté so šampiňónmi. Jeme do sýtosti, ako keby to bolo poslednýkrát. Jeden nikdy nevie. Kto chce, mal by si dať aj dupľu.